Неприглашенный МОК на ОИ биатлонист Цветков примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга"

ТАСС, 27 января. Российский биатлонист Максим Цветков примет участие в лыжном марафоне "Марчалонга", который пройдет 28 января в Италии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал приглашать на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, ряд российских спортсменов, включая Цветкова. Таким образом, Цветков, который является чемпионом мира в эстафете, не сможет поехать на Игры.

"Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа: "Почему? За что?". И огромное разочарование, меня спасает моя семья - моя любимая супруга и сын, я улыбаюсь и счастлив благодаря им", - написал Цветков.

Три ночи без сна. Куча вопросов без ответа. Почему? За что? И огромное разочарование..........................................................Моя Семья! Моя Любимая супруга и сын. Вот что меня спасает, я улыбаюсь и счастлив благодаря им. Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться! Идти вперёд к своей мечте! Я так же как и @anton_shipulin решил принять участие в марафоне Марчалонга. Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь. Спасибо @bagaevnikita @russialoppet @fischer_russia за помощь в организации участия в марафоне. Спасибо всем кто поддерживает нас! Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Янв 27, 2018 at 9:03 PST

"Продолжаю каждый день выходить на тренировки. Бороться и идти вперед к своей мечте. Я так же, как и Антон Шипулин, решил принять участие в марафоне "Марчалонга". Хочется отвлечься от происходящего и получать удовольствие от того, чему ты посвятил всю свою жизнь", - добавил биатлонист.

Ранее Шипулин, также не получивший приглашение на Олимпиаду, решил принять участие в марафоне. На "Марчалонгу" также заявлены биатлонистка Ольга Подчуфарова, ранее объявившая о приостановлении карьеры из-за проблем со здоровьем, лыжники Илья Черноусов, Ермил Вокуев, Евгений Дементьев, Никита Ступак и другие.

"Марчалонга" - один из самых престижных лыжных марафонов. 70-километровая гонка проходит по двум долинам - Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса, расположенным в Доломитовых Альпах, и завершается двухкилометровым подъемом в Кавалезе.