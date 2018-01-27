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МОК не пригласил на Игры тренеров российских лыжников, работавших на ОИ-2014

Спорт
27 января, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Также приглашения не получили врачи и массажисты российской сборной, которые были на Олимпиаде в 2014 году

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 27 января. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не приглашать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане тренеров, которые работали с российскими лыжниками на Олимпиаде в Сочи. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на общем собрании лыжной сборной, которую в сети транслировал телеканал Russia Today.

МОК после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал критерии допуска спортсменов и тренеров из России, которым будут выданы приглашения для участия в Олимпиаде-2018. Согласно этим критериям, специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами, не будут приглашены на Игры. По итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах.

"Ни одному из тренеров, работавшим со сборной в Сочи, не пришло приглашение на Игры. Также приглашения не получили врачи и массажисты, которые тоже были на Олимпиаде в 2014 году. Есть у нас вопрос по одному врачу, которого не было в Сочи, но нам объяснений не дают", - заявила Вяльбе.

"ОКР подал нашу полную заявку из 20 человек, МОК ее обрезал. У Международной федерации лыжного спорта (FIS) 24 января был крайний срок распределения квот, и они наши квоты отдали другим странам, что логично. Поэтому частично наш персонал, который должен был жить в олимпийской деревне, будет жить за ее пределами", - добавила президент ФЛГР.

"С 12 спортсменами на Игры отправятся 12 человек обслуживающего персонала. Если кто-то из лыжников отыгрывается в Спортивном арбитражном суде, то вместе с ним поедет еще один человек из этого персонала. Юрий Бородавко, Данил Акимов и Олег Перевозчиков приглашения не получили. Но немец Вольфганг Пихлер, например, который работал с нашей биатлонной сборной в Сочи, поедет в Пхёнчхан, поэтому, может, что-то изменится", - отметила Вяльбе.

С лыжниками российской сборной в олимпийский сезон-2013/14 работали Олег Перевозчиков, Данил Акимов, Рето Бургемайстер, Денис Бугаев, Григорий Меньшенин, Юрий Каминский, Михаил Девятьяров. Акимов, Перевозчиков, Каминский на данный момент являются тренерами сборной России.

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