Лыжник Устюгов оспорит в CAS неприглашение на Олимпиаду-2018

ТАСС, 27 января. Российский лыжник Сергей Устюгов, который не получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Игры-2018 в Пхёнчхане, оспорит это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на общем собрании сборной России, которую в сети транслировал телеканал Russia Today.

Ранее стало известно, что МОК не пригласил Устюгова на Олимпийские игры в Южную Корею. Также приглашение не получил другой российский лыжник Глеб Ретивых. Конкретных причин, по которым российские спортсмены не попали в список допущенных к Олимпиаде, не указывалось.

"Адвокаты получили доверенности от Ретивых и Устюгова. Если сегодня не были поданы иски в CAS, то они будут точно поданы в понедельник. Адвокаты просят спортсменов еще раз отправить письмо в МОК, чтобы они прислали объяснения. Пока что их нет", - сказала Вяльбе.

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, также в его активе три серебра и одна бронза мировых первенств. В 2017 году россиянин стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Прошедший сезон Устюгов завершил на втором месте в общем зачете Кубка мира.