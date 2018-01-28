Альтернативный турнир для не попавших на ОИ лыжников может пройти в рамках чемпионата РФ

ТАСС, 28 января. Альтернативный турнир для лыжников, которые не были приглашены или были отстранены от Олимпийских игр в Пхёнчхане, может пройти в рамках чемпионата или Кубка России. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на общем собрании лыжной сборной, которую в сети транслировал телеканал Russia Today.

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России". МОК прислал приглашения 169 российским атлетам, среди которых не оказалось, в частности, лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Ранее президент ОКР Александр Жуков заявлял, что для поддержки спортсменов, не допущенных к Олимпиаде, стоит организовать альтернативные соревнования.

"В России пройдут специальные соревнования. Мы не знаем, когда они состоятся и в рамках каких турниров. Думаю, что соревнования среди лыжников пройдут в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или, может быть, Кубка России. В нем примут участие все спортсмены, даже отстраненные", - заявила Вяльбе.

"Если Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретит им выступать, тогда мы назовем турнир фестивалем, продумываются разные варианты. В рамках этих соревнований будут разыгрываться точно такие же премиальные, как и на Олимпийских играх, а также присуждаться звания заслуженных мастеров спорта. Мы постараемся, чтобы и иностранцы приняли участие для увеличения уровня красочности и борьбы", - добавила президент ФЛГР.

Ранее по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах. Позднее FIS также наложила временное отстранение на данных лыжников.

Также Вяльбе в разговоре со спортсменами отметила, что они должны результатами доказать несправедливость недопуска к Олимпиаде 2018 года. "Сейчас нужно бегать как никогда сильно, высоко держать голову и через не могу доказывать, что мы абсолютно несправедливо, цинично и неспортивно отстранены от участия в Играх. Мы не унываем, жизнь продолжается", - сказала глава федерации.