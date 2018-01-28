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"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии на стадии 1/16 финала третий год подряд

Спорт
28 января, 1:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Клуб из Ливерпуля на своем поле уступил "Вест Бромвичу" со счетом 2:3

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Игрок "Ливерпуля" Роберто Фирмино

Игрок "Ливерпуля" Роберто Фирмино

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 28 января. "Ливерпуль" на своем поле уступил "Вест Бромвичу" со счетом 2:3 в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

В составе хозяев голы забили Роберто Фирмино (5-я минута), Жоэль Матип (45, автогол) и Мохамед Салах (78). За гостей дубль оформил Джей Родригес (7, 11).

В чемпионате Англии "Ливерпуль" занимает четвертое место, "Вест Бромвич" - предпоследнее, 19-е.

"Ливерпуль" три последних сезона, когда командой руководит Юрген Клопп, не может преодолеть стадию 1/16 финала Кубка страны. В прошлом сезоне мерсисайдцы проиграли "Вулверхэмптону", в позапрошлом - "Вест Хэму".

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