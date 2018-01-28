НХЛ пока не планирует пересматривать решение по неучастию игроков лиги в Олимпиадах

ТАСС, 28 января. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшее время не планирует возвращаться к вопросу о допуске игроков лиги к участию в Олимпийских играх. Об этом заявил комиссионер НХЛ Гэри Бетмэн на пресс-конференции в преддверии звездного уик-энда, проходящего в Тампе.

"Мы находим - как клубы, так и владельцы - что Олимпиада очень разрушает сезон. По этому, как и по целому ряду других причин, которые мы неоднократно озвучивали за последний год, нашим игрокам не было смысла посещать [Олимпиаду]. Может ли это обстоятельство измениться в будущем? Наверное, да, но это не тот вопрос, который мы сейчас готовы рассматривать", - сказал Бетмэн, слова которого приводит издание USA Today.

НХЛ весной прошлого года объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года ради олимпийского хоккейного турнира. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время соревнований.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, россияне выступят под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Команда составлена из игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.