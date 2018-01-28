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Бывший хоккеист ЦСКА Да Коста считает российскую команду главным фаворитом Олимпиады

Спорт
28 января, 12:27 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 28, января. /ТАСС

28-летний форвард рассказал о вариантах продолжения карьеры

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Стефан Да Коста

Стефан Да Коста

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 28 января. /ТАСС/. Хоккеист швейцарского "Серветта" Стефан Да Коста, выступавший ранее за ЦСКА, считает российскую команду главным фаворитом предстоящих Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение французский нападающий высказал ТАСС.

"Для меня российская команда будет фаворитом Олимпийских игр, конечно, не безоговорочным, но опережающим конкурентов по многим показателям. В вашей команде собраны игроки из отличных клубов, таких как СКА и ЦСКА, за исключением Мозякина [Сергея] и Кошечкина [Василия]. Нет, я не удивлен, что в вашей национальной команде такое внушительное представительство хоккеистов двух клубов, там действительно собраны сильнейшие игроки России, которые "разносят" всю лигу. Вы посмотрите на турнирную таблицу, у ЦСКА и СКА более 20 очков отрыва от третьего места", - сказал Да Коста.

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"Думаю, это хорошо для вашей сборной, что в ней будут играть хоккеисты из двух команд, - продолжил французский форвард. - Они отлично друг друга знают, что положительно скажется на "химии" в звеньях. Не соглашусь, что наличие сильных игроков в этих двух клубах убивает Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). В других командах есть игроки уровня Мозякина. СКА и ЦСКА просто собрали отличных исполнителей, нельзя их за это винить".

По мнению собеседника ТАСС, именно клуб из Санкт-Петербурга является главным фаворитом плей-офф КХЛ. "Мне кажется, что в этом сезоне Кубок Гагарина выиграет СКА, хотя я искренне желаю победы ЦСКА. Москвичи проделали огромную работу в последних и особенно в нынешнем сезоне, они заслуживают трофей", - считает Да Коста.

Также 28-летний форвард, у которого по окончании сезона заканчивается контракт с "Серветтом", рассказал о вариантах продолжения карьеры. "Отлично чувствую себя в Женеве, мне здесь нравится. Ничего не могу сказать о том, где продолжу карьеру, у меня есть определенные желания и план, как их исполнить. Есть варианты продолжения карьеры как в Национальной хоккейной лиге, так и в КХЛ, в конце сезона вы все узнаете", - сообщил хоккеист.

В апреле 2017 года Да Коста не стал продлевать контракт с ЦСКА, позднее заключив соглашение с "Серветтом". В составе армейцев француз стал чемпионом России (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016). В прошлом сезоне нападающий в 34 матчах за московский клуб набрал 28 очков (13 шайб + 15 передач).

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