Российский велогонщик Кочетков выиграл спринтерский зачет гонки Мирового тура в Австралии

ТАСС, 28 января. Российский велогонщик команды "Катюша-Альпецин" Павел Кочетков стал победителем спринтерского зачета гонки Мирового тура Cadel Evans Great Ocean Race, которая прошла в Австралии.

Победу в гонке одержал австралиец Джей Маккарти из команды Bora-Hansgrohe. На финише он был быстрее итальянца Элии Вивиани (Team Quick Step Floors). Третьим стал южноафриканец Дэрил Импи (Mitchleton-Scott).

"Это был долгий, тяжелый и жаркий день, - приводит слова Кочеткова пресс-служба команды. - Я был вторым на каждом из промежуточных финишей, но каждый раз я уступал разным гонщикам. Поэтому в итоге я выиграл спринтерский зачет. После не очень удачного прошлого сезона здорово попасть на подиум в начале сезона, кроме того, это успех для команды".

Кочетков с 2014 года выступает за "Катюшу". В 2016 году он стал чемпионом России в групповой гонке.