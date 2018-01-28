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Сочинский центр "Сириус" станет местом стажировок для будущих спортивных тренеров

Спорт
28 января, 12:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, января. /ТАСС

Сейчас центр работает по трем направлениям спорта: шахматы, фигурное катание и хоккей

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СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" и Российский госуниверситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) будут совместно проводить стажировки для студентов, которые в будущем должны стать спортивными тренерами. Об этом сообщила ректор вуза Тамара Михайлова в воскресенье на II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

"Около 20 лет назад мы потеряли профессию "тренер по виду спорта". Нет такого положения, нет такого диплома - а как спрашивать с тренера, у которого в дипломе даже не написано, что он тренер? <…> Мы будем заключать соглашение с "Сириусом" и будем направлять сюда своих студентов. Тем более, у нас опыт есть: мы отправляем студентов на несколько месяцев учиться в разные страны, например, в ведущие вузы Китая", - рассказала Михайлова.

Она пояснила, что существующие программы ориентированы на подготовку тренеров, которые смогут развивать физическую культуру, способны к грамотной и интенсивной работе в спорте, что позволило бы более качественно готовить спортсменов. По ее данным, стажировки в "Сириусе" могут начаться уже весной.

Директор департамента спорта "Сириуса" Дмитрий Савин подтвердил, что работа с ГЦОЛИФК ведется. Он также сообщил, что в центре уже проводится методическая работа с тренерами, которые приезжают с делегациями талантливых юных спортсменов.

"У нас есть [еще одно] предложение: профильная кафедра должна сопровождать свою же команду [приезжающую в "Сириус"]. Например, кафедра хоккея из Омска сопровождает своих хоккеистов. А еще лучше: омские специалисты будут что- то рассказывать питерским, питерские - уральским, уральские - омским", - добавил Савин.

Он уточнил, что сейчас "Сириус" работает по трем направлениям спорта: шахматы, фигурное катание и хоккей.

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