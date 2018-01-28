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Российский саночник Павличенко стал чемпионом Европы

Спорт
28 января, 12:55 UTC+3 СИГУЛДА

Второе место занял немец Феликс Лох, третьим стал еще один россиянин Роман Репилов

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Семен Павличенко

Семен Павличенко

© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Россиянин Семен Павличенко выиграл личные соревнования на чемпионате Европы по санному спорту, который проходит в рамках заключительного этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.

По результатам двух попыток россиянин показал результат 1 минуту 36,758 секунды. Второе место занял немец Феликс Лох (+0,011). Третьим стал россиянин Роман Репилов (+0,112).

Павличенко стал первым россиянином, который смог стать трехкратным чемпионом Европы в личных соревнованиях. Ранее спортсмен выигрывал европейское первенство на чемпионатах в Сочи (2015) и немецком Кёнигзее (2017). Две личные победы на чемпионатах Европы на счету Альберта Демченко (2006, 2010). Также Павличенко стал первым спортсменом за 28 лет, которому удалось выиграть два чемпионата Европы подряд, на турнирах в 1988 и 1990 году чемпионом Европы становился немец Георг Хакль.

Лучший результат среди российских женщин имеет Татьяна Иванова, выигравшая три золотые медали в личных турнирах чемпионатов Европы (2010, 2012, 2018). В субботу Иванова завоевала свою третью награду европейского первенства, став первой в Сигулде.

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