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Первые российские фристайлисты отправятся на Олимпиаду 2 февраля

Спорт
28 января, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Сначала в Южную Корею вылетит команда могулистов, 6 февраля - лыжная акробатика, 12 февраля - слоуп-стайл, 14 февраля - хаф-пайп, 15 числа - ски-кросс

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Первые российские фристайлисты 2 февраля отправятся на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

По словам Курашова, спортсмены отправятся в Пхёнчхан группами. Сначала 2 февраля в Южную Корею вылетит команда могулистов, 6 февраля - лыжная акробатика, 12 февраля - слоуп-стайл, 14 февраля - хаф-пайп, 15 числа - ски-кросс.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане выступят 22 российских фристайлиста. Соревнования по фристайлу стартуют 9 февраля, всего в данном виде спорта будет разыграно 10 комплектов медалей в пяти дисциплинах среди мужчин и женщин.

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