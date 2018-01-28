Четыре города претендуют на проведение "Русской классики" в 2019 году

КУРГАН, 28 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) собирается продолжить традицию проведения матчей Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в формате "Русской классики", четыре города претендуют на проведение игры на открытом воздухе в 2019 году. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В воскресенье тюменский "Рубин" обыграл курганский клуб "Зауралье" со счетом 4:0 в матче "Русской классики" ВХЛ, который прошел в Кургане.

"Я считаю, что формат ["Русской классики"] хороший, есть уже четыре кандидата, которые хотят получить этот матч в следующем году, приятно, что мы не навязываем эти соревнования на открытых площадках. Это история - мы все вышли от хоккея с мячом, лед, атмосфера, свежий воздух, солнце отличное. Я бы хотел поблагодарить губернатора и организаторов игры за этот праздник, к сожалению, для "Зауралья" он не совсем получился, но там было много больных. Мы и дальше будем продолжать это ["Русскую классику"], ведь это важно для популяризации хоккея", - сказал Третьяк.

"Русская классика" - традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Первая подобная встреча состоялась 17 февраля 2012 года на стадионе "Центральный" в Красноярске, где местный Сокол уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3), на матче был установлен рекорд посещаемости ВХЛ - 16100 зрителей. Игры в таком формате также проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.