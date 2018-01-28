Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре города претендуют на проведение "Русской классики" в 2019 году

Спорт
28 января, 13:52 UTC+3 КУРГАН КУРГАН 28, января. /ТАСС

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что матчи "Русской классики" важны для популяризации хоккея в России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Антон Новодережкин/ТАСС

КУРГАН, 28 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) собирается продолжить традицию проведения матчей Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в формате "Русской классики", четыре города претендуют на проведение игры на открытом воздухе в 2019 году. Об этом журналистам сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Смотрите также

"Рубин" победил "Зауралье" в матче "Русской классики" ВХЛ в Кургане

Около трех тысяч зрителей ожидается на матче "Русской классики" ВХЛ в Кургане

"Русская классика" ВХЛ пройдет 28 января

В воскресенье тюменский "Рубин" обыграл курганский клуб "Зауралье" со счетом 4:0 в матче "Русской классики" ВХЛ, который прошел в Кургане.

"Я считаю, что формат ["Русской классики"] хороший, есть уже четыре кандидата, которые хотят получить этот матч в следующем году, приятно, что мы не навязываем эти соревнования на открытых площадках. Это история - мы все вышли от хоккея с мячом, лед, атмосфера, свежий воздух, солнце отличное. Я бы хотел поблагодарить губернатора и организаторов игры за этот праздник, к сожалению, для "Зауралья" он не совсем получился, но там было много больных. Мы и дальше будем продолжать это ["Русскую классику"], ведь это важно для популяризации хоккея", - сказал Третьяк.

"Русская классика" - традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Первая подобная встреча состоялась 17 февраля 2012 года на стадионе "Центральный" в Красноярске, где местный Сокол уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3), на матче был установлен рекорд посещаемости ВХЛ - 16100 зрителей. Игры в таком формате также проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции
3
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
4
Умерла режиссер Мария Саакян
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама