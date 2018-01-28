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Устюгов стал восьмым в масс-старте на этапе Кубка мира в Зеефельде

Спорт
28 января, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Победителем стал швейцарец Дарио Колонья

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 28 января. Российский лыжник Сергей Устюгов занял восьмое место в масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира в австрийском Зеефельде.

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Россиянин показал результат 31 минута 46,3 секунды. Победителем стал швейцарец Дарио Колонья (31.37,9). Второе место занял канадец Алекс Харвей (+1,4), третье - норвежец Мартин Йонсруд Сундбю (+2,9).

Этап Кубка мира в Зеефельде был заключительным перед Олимпийскими играми, которые пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

25-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, в его активе три серебра и одна бронза мировых первенств. В 2017 году россиянин стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски". Прошедший сезон Устюгов завершил на втором месте в общем зачете Кубка мира.

Из-за приостановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) принять участие в зимней Олимпиаде 2018 года смогут только те российские спортсмены, которые получили приглашение от комиссии МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Устюгов не получил от МОК приглашения на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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