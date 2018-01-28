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Кришито: сборная России по футболу должна выходить в плей-офф чемпионата мира

Спорт
28 января, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Защитник "Зенита" считает, что российским футболистам по силам победить практически любую команду

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Доменико Кришито

Доменико Кришито

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира не сможет рассчитывать на победу, но из группы выходить должна. Такое мнение ТАСС высказал защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито.

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Российская сборная выступит в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Считаю, что у россиян сильная и крепкая сборная, но надо быть честным, вряд ли они выиграют турнир. Но из группы они должны выходить, а там, как вы знаете, в каждом матче может случиться что угодно. Россияне могут сыграть просто великолепно и победить практически любую команду", - оценил шансы команды Станислава Черчесова Кришито.

Сборная Италии не смогла пробиться на турнир, уступив в стыковых встречах команде Швеции. "Расстроен был не только я, расстроены были все итальянцы, миллионы человек, потому что никто не мог представить чемпионат мира без участия итальянцев, - рассказал Кришито, который провел в составе сборной 22 матча в период с 2009 по 2014 год. - Но это урок, который надо усвоить, нужно сделать работу над ошибками, чтобы попасть на чемпионат Европы. А в отсутствие итальянцев, безусловно, буду поддерживать на турнире российскую сборную".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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