Кришито: сборная России по футболу должна выходить в плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира не сможет рассчитывать на победу, но из группы выходить должна. Такое мнение ТАСС высказал защитник петербургского "Зенита" Доменико Кришито.

Российская сборная выступит в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

"Считаю, что у россиян сильная и крепкая сборная, но надо быть честным, вряд ли они выиграют турнир. Но из группы они должны выходить, а там, как вы знаете, в каждом матче может случиться что угодно. Россияне могут сыграть просто великолепно и победить практически любую команду", - оценил шансы команды Станислава Черчесова Кришито.

Сборная Италии не смогла пробиться на турнир, уступив в стыковых встречах команде Швеции. "Расстроен был не только я, расстроены были все итальянцы, миллионы человек, потому что никто не мог представить чемпионат мира без участия итальянцев, - рассказал Кришито, который провел в составе сборной 22 матча в период с 2009 по 2014 год. - Но это урок, который надо усвоить, нужно сделать работу над ошибками, чтобы попасть на чемпионат Европы. А в отсутствие итальянцев, безусловно, буду поддерживать на турнире российскую сборную".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.