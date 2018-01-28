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Роджер Федерер в шестой раз выиграл Australian Open

Спорт
28 января, 14:39 дата обновления: 28 января, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Всего в активе швейцарца теперь 20 побед на турнирах серии Большого шлема

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA-EFE/TRACEY NEARMY

ТАСС, 28 января. Швейцарец Роджер Федерер стал победителем Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).

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В финале 36-летний Федерер обыграл хорвата Марина Чилича, посеянного на турнире под шестым номером. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 в пользу второй ракетки мира. Решающий матч продолжался 3 часа 4 минуты.

Спортсмены второй раз встречались в финале турниров серии Большого шлема. В 2017 году Федерер победил Чилича в финале Уимблдона. В личном противостоянии лидирует швейцарец с девятью победами и одним поражением.

Федерер стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог после 30 лет выиграть четыре или более турниров серии Большого шлема. Ранее подобное удавалось австралийцам Роду Лейверу и Кену Розуоллу.

Для Федерера этот титул стал шестым на Australian Open. Швейцарец повторил рекорды австралийца Роя Эмерсона и серба Новака Джоковича по количеству побед на первом в сезоне турнире серии Большого шлема. Кроме того, он выиграл Australian Open второй раз подряд.

Данный титул стал для Федерера 96-м в карьере. Всего в активе швейцарца теперь 20 побед на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом. Он выигрывал Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Roland Garros (2009), Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004-2008). Второе место по этому показателю занимает испанец Рафаэль Надаль, выигравший 16 турниров.

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