Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все тренеры российских фристайлистов получили приглашения на ОИ-2018

Спорт
28 января, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Первые российские фристайлисты отправятся в Пхёнчхан 2 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Все тренеры российских фристайлистов получили приглашения на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Долгов.

"У нас одобрили всех специалистов", - сказал Долгов.

Первые российские фристайлисты отправятся в Пхёнчхан 2 февраля. Всего на Олимпийских играх выступят 22 российских фристайлиста.

Ранее Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018.

Смотрите также

Первые российские фристайлисты отправятся на Олимпиаду 2 февраля

Курашов: российские фристайлисты настроены принять участие в Олимпиаде-2018

Выставка, посвященная фристайлу, открылась в Государственном музее спорта в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции
3
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
4
Умерла режиссер Мария Саакян
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама