Все тренеры российских фристайлистов получили приглашения на ОИ-2018

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Все тренеры российских фристайлистов получили приглашения на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Долгов.

"У нас одобрили всех специалистов", - сказал Долгов.

Первые российские фристайлисты отправятся в Пхёнчхан 2 февраля. Всего на Олимпийских играх выступят 22 российских фристайлиста.

Ранее Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018.