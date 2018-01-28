Все тренеры российских фристайлистов получили приглашения на ОИ-2018

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Все тренеры российских фристайлистов получили приглашения на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Александр Долгов.
"У нас одобрили всех специалистов", - сказал Долгов.
Первые российские фристайлисты отправятся в Пхёнчхан 2 февраля. Всего на Олимпийских играх выступят 22 российских фристайлиста.
Ранее Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018.