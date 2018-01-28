МОК не пригласил на Игры в Пхёнчхан 22 тренеров российских спортсменов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) оставил без приглашений на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами - 22 тренеров и 6 медиков. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и 6 медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов", - сообщил источник.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России в организации 5 декабря, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018 - команда выступит под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России". Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Ранее ТАСС сообщал, что МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.