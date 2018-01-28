Главный тренер российских конькобежцев Полтавец не получил приглашение на ОИ-2018

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер российских конькобежцев Константин Полтавец не получил приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Международный олимпийский комитет (МОК) после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал критерии допуска спортсменов и тренеров из России, которым будут выданы приглашения для участия в Олимпиаде-2018. Согласно этим критериям, специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами, не будут приглашены на Игры.

"Полтавец не получил приглашение на Игры-2018, - заявил Кравцов. - Это устная информация из ОКР. На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов".

Полтавец возглавлял сборную России по конькобежному спорту на Играх-2014 в Сочи. Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах четырех российских конькобежцев за нарушение антидопинговых правил на ОИ-2014 - Ивана Скобрева, Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева и Артема Кузнецова.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. В соревнованиях конькобежцев примут участие только четверо россиян - Сергей Трофимов, Ангелина Голикова, Ольга Граф и Наталья Воронина.