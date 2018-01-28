Кришито: успех Карреры в ФК "Спартак" стал сюрпризом, но был абсолютно заслуженным

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Успехи итальянского тренера Массимо Карреры во главе московского "Спартака" удивил, хотя красно-белые выиграли чемпионат России по футболу абсолютно заслуженно. Такое мнение ТАСС высказал итальянский защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Доменико Кришито.

Каррера пришел в "Спартак" перед началом сезона-2016/17 в качестве помощника главного тренера команды Дмитрия Аленичева, однако уже в августе, после ухода российского специалиста возглавил красно-белых. По итогам сезона "Спартак" впервые с 2001 года выиграл чемпионат страны.

"Мы встречаемся с ним регулярно, когда у нас матчи со "Спартаком" мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга. Да, в прошлом году это действительно был сюрприз, не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то "Спартак" был самой сильной командой чемпионата", - считает Кришито.

Защитник отметил, что красно-белые остаются главным раздражителем для "Зенита" в чемпионате страны. "Противостояние со "Спартаком" - это самое главное дерби России. Самые эмоциональные матчи как раз с ними", - сказал он.

После 20 туров текущего чемпионата "Зенит" и "Спартак" набрали по 37 очков и располагаются следом за лидирующим "Локомотивом" (45 очков). Команды уже провели обе очные встречи и добились домашних побед - 5:1 в Санкт-Петербурге и 3:1 в Москве.