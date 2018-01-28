Четыре тренера российских биатлонистов не получили приглашения на ОИ-2018

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четыре тренера российских биатлонистов не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов.

"Все, кто работал со сборными России в Сочи, а это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и я - мы на Игры не едем, приглашений МОК нам не выдали", - сообщил Барнашов.

На Играх в Сочи Владимир Королькевич, Сергей Коновалов и Владимир Барнашов работали с женской командой, Михаил Девятьяров - с мужской спринтерской командой в лыжных гонках, позднее он перешел в Союз биатлонистов России.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Игры ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Из российских биатлонистов приглашения на Игры получили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля.