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Россиянин Репилов выиграл спринт на этапе КМ по санному спорту

Спорт
28 января, 15:09 дата обновления: 28 января, 15:22 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

Второе место занял словак Йозеф Нинис, третье - немец Феликс Лох

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Роман Репилов

Роман Репилов

© EPA/ARNO BURGI

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов стал победителем спринта на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии. Россиянин показал результат 27,839 секунды.

Второе место занял словак Йозеф Нинис (27,911), третье - немец Феликс Лох (27,977).

Ранее на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в Латвии, Репилов завоевал бронзу в личных соревнованиях. Также в его активе два серебра и одна бронза чемпионата мира (2017), а также серебро и еще одна бронза европейского первенства (2016).

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