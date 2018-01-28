Россиянин Репилов выиграл спринт на этапе КМ по санному спорту

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов стал победителем спринта на этапе Кубка мира по санному спорту в Латвии. Россиянин показал результат 27,839 секунды.

Второе место занял словак Йозеф Нинис (27,911), третье - немец Феликс Лох (27,977).

Ранее на чемпионате Европы, который проходит в рамках этапа Кубка мира в Латвии, Репилов завоевал бронзу в личных соревнованиях. Также в его активе два серебра и одна бронза чемпионата мира (2017), а также серебро и еще одна бронза европейского первенства (2016).