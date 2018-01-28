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Тренеры Гросс и Загурский поедут на ОИ-2018 с четырьмя российскими биатлонистами

Спорт
28 января, 15:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Из российских биатлонистов приглашения на Игры-2018 получили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс и тренер женской команды Николай Загурский поедут с российскими биатлонистами на Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов.

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"На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали", - сообщил Барнашов.

Как стало ранее известно ТАСС, приглашения на Олимпиаду-2018 не получили три тренера, работавших на Играх в Сочи с российскими биатлонистами - Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, а также Михаил Девятьяров, который на Играх в Сочи работал с лыжниками в мужском спринте, а в нынешнем олимпийском цикле перешел в биатлон.

Из российских биатлонистов приглашения на Игры-2018 получили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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