Тренеры Гросс и Загурский поедут на ОИ-2018 с четырьмя российскими биатлонистами

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс и тренер женской команды Николай Загурский поедут с российскими биатлонистами на Олимпийские игры в южнокорейский Пхёнчхан. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов.

"На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали", - сообщил Барнашов.

Как стало ранее известно ТАСС, приглашения на Олимпиаду-2018 не получили три тренера, работавших на Играх в Сочи с российскими биатлонистами - Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, а также Михаил Девятьяров, который на Играх в Сочи работал с лыжниками в мужском спринте, а в нынешнем олимпийском цикле перешел в биатлон.

Из российских биатлонистов приглашения на Игры-2018 получили Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.