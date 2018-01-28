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Сумоист Коккай сравнил успех Тотиносина в Кубке императора с победой на Уимблдоне

Спорт
28 января, 15:26 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 28, января. /ТАСС

31-летний Тотиносин в субботу досрочно выиграл турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо

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ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Грузинский сумоист Леван Цагурия, выступавший под псевдонимом Коккай, назвал победу своего соотечественника Левана Горгадзе (Тотиносина) в Кубке императора в Японии огромным успехом Грузии, сравнимым с победой в Уимблдонском теннисном турнире. Об этом он заявил в воскресенье в интервью Общественному телевидению страны.

31-летний Тотиносин в субботу досрочно выиграл турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удалось это сделать, после Котоосю из Болгарии (2008) и Баруто из Эстонии (2012).

"Успех Левана - это огромное, можно сказать, великое событие для Грузии, так как завоевание Кубка императора можно сравнить с победой на Уимблдонском теннисном турнире", - сказал проживающий в Тбилиси 37-летний Цагурия.

"В Японии сумо больше, чем спорт, это важная часть культуры страны. После победы Левана вся Япония знает о его родине - Грузии, эта победа пойдет на пользу нашей стране", - сказал Цагурия, который стал первым европейцем-сэкитори, которому удалось пробиться в макуути - высший дивизион японского сумо.

Цагурия в 1999 году стал чемпионом Европы среди юниоров, выиграл престижный Открытый чемпионат Германии и с 2001 по 2012 год выступал в сумо в Японии.

Горгадзе о победе

Сам Леван Горгадзе назвал победу на Кубке императора в Японии самым важным и счастливым днем в своей спортивной карьере. Об этом он заявил в воскресенье в интервью Общественному телевидению Грузии.

"Я много лет шел к этому серьезному успеху. Раньше я побеждал на разных турнирах, но успех в Кубке императора - это самое важное и главное достижение в моей спортивной карьере. Эту победу я посвятил Грузии", - отметил он.

Горгадзе сказал, что всегда чувствовал поддержку многочисленных поклонников с родины. "Об этом мне сообщали проживающие в Грузии мои родные, я также чувствовал поддержку и в Японии - друзей, знакомых и абсолютно незнакомых мне людей, всем большое спасибо", - сказал сумоист.

Поздравления

Сумоиста с победой поздравил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В обнародованном в воскресенье его заявлении сказано: "Поздравляю всех с исторической победой грузинского сумоиста Левана Горгадзе - он стал обладателем Кубка императора".

Отец сумоиста Заза Горгадзе в интервью тбилисской телекомпании "Рустави-2" сказал: "Нет слов, чтобы выразить восторг успехом Левана, поступило множество поздравлений, я чувствую, что вся Грузия гордится победой Левана".

Мать спортсмена Нуну Маркарашвили призналась, что ее переполняют эмоции и радость. Супруга сумоиста Нино Ростиашвили сказала, что "гордится тем, что Леван прославил Грузию".

О Горгадзе

Леван Горгадзе родился 13 октября 1987 года в древней столице Грузии - в городе Мцхета (20 км от Тбилиси), с детства занимался разными видами единоборств. В 16-летнем возрасте стал призером юношеского чемпионата Европы по дзюдо, а через год выиграл молодежное первенство Европы по самбо. Спортсмен познакомился с профессиональным сумо благодаря телевизионным трансляциям.

Горгадзе, которого называют грузинским богатырем, весит более 170 кг при росте 192 см. В высшем дивизионе он трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион), а 27 января стал обладателем Большого Императорского кубка.

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