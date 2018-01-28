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AIBA направит отчет МОК в связи с изменениями в руководстве организации

Спорт
28 января, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Ранее Гафур Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента AIBA вместо отказавшегося от этой должности вице-президента Франко Фальчинелли

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МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) направит отчет в связи с реформами и изменениями в нескольких областях внутри организации Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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"В настоящий момент МОК приостановил финансирование AIBA. Франко Фальчинелли в декабре получил письма от МОК с требованием предоставить отчет до 31 января по шести пунктам. В настоящее время AIBA готовит соответствующий отчет [для возобновления финансирования]", - сказал собеседник агентства.

Ранее Гафур Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента AIBA вместо отказавшегося от этой должности вице-президента Франко Фальчинелли.

Возглавлявший AIBA длительное время Чинг-Куо Ву подал в отставку после обвинений в ухудшении финансовой ситуации в организации. Его место согласно уставу ассоциации занял Фальчинелли.

Выборы президента AIBA пройдут в Москве в ноябре.

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