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Тренеры Максимов и Герциков будут работать с российскими шорт-трекистами на ОИ-2018

Спорт
28 января, 15:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В Пхёнчхане выступят семеро российских шорт-трекистов

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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Андрей Максимов и Александр Герциков войдут в тренерский штаб российских шорт-трекистов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Международный олимпийский комитет после дисквалификации Олимпийского комитета России опубликовал критерии допуска спортсменов и тренеров из России, которым будут выданы приглашения для участия в Олимпиаде-2018. Согласно этим критериям, специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами, не будут приглашены на Игры.

"С шорт-трекистами на Играх будут работать Андрей Максимов и Александр Герциков", - заявил Кравцов.

В Пхёнчхане выступят семеро российских шорт-трекистов. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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