Тренеры Максимов и Герциков будут работать с российскими шорт-трекистами на ОИ-2018

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Андрей Максимов и Александр Герциков войдут в тренерский штаб российских шорт-трекистов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Международный олимпийский комитет после дисквалификации Олимпийского комитета России опубликовал критерии допуска спортсменов и тренеров из России, которым будут выданы приглашения для участия в Олимпиаде-2018. Согласно этим критериям, специалисты и члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами, не будут приглашены на Игры.

"С шорт-трекистами на Играх будут работать Андрей Максимов и Александр Герциков", - заявил Кравцов.

В Пхёнчхане выступят семеро российских шорт-трекистов. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.