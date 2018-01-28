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Сборная России по санному спорту одержала досрочную победу на этапе Кубка мира в Сигулде

Спорт
28 января, 15:48 UTC+3 СИГУЛДА /Латвия/ 28, января. /ТАСС

В рамках латвийского этапа осталось разыграть только один комплект наград в эстафете

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Семен Павличенко

Семен Павличенко

© AP/Roman Koksarov

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту досрочно заняла первое место в медальном зачете на этапе Кубка мира, который завершается в воскресенье в латвийской Сигулде. В активе россиян четыре золотые и одна бронзовая награды.

В рамках латвийского этапа осталось разыграть только один комплект наград в эстафете. Второе место сейчас занимает команда Германии (2-3-3), но даже в случае успеха в заключительном виде программы немецким саночникам не удастся догнать россиян.

Золото принесли сборной России Татьяна Иванова (личная гонка и спринт), Семен Павличенко (личная гонка) и Роман Репилов (спринт). Репилов также завоевал бронзу в личной гонке.

В рамках латвийского этапа Кубка мира проходит также чемпионат Европы, в программу которого не входят спринтерские гонки. Перед командной гонкой россияне также пока занимают первое место в медальном зачете (2-0-1), вторыми идут немцы (1-2-1), третьими - латвийцы (0-1-0).

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