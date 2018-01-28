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Кришито: решение "Зенита" по Дзюбе и Шатову остается только принять

Спорт
28 января, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито не согласился с тем, что Дзюбе помешал его веселый нрав

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Решение футбольного клуба "Зенит" вывести из основного состава команды нападающего Артему Дзюбу и полузащитника Олега Шатова остается только принять. Такое мнение ТАСС высказал капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито.

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Дзюба и Шатов решением главного тренера команды Роберто Манчини не были взяты на зимние сборы основного состава. Как заявил президент "Зенита" Сергей Фурсенко, руководство клуба поддерживает итальянского специалиста.

"Я не знаю, что конкретно произошло между ними и клубом. Они хорошие игроки, но ведь выбор стоит перед клубом, и, как мы видим, выбор был сделан не в их пользу, и я как капитан, как игрок команды могу лишь уважать решение руководства, но не могу принимать его за них. Что касается Дзюбы и Шатова, любой будет расстроен, если его не ценят в команде, как он хотел, нет ничего удивительного в том, что они не в лучшем расположении духа", - прокомментировал ситуацию Кришито.

Собеседник ТАСС не согласился с тем, что Дзюбе помешал его веселый нрав. "Все-таки Дзюба не шутит на поле, - объяснил он. - В раздевалке и вне поля это совершенно нормальная ситуация. Мы все можем шутить и смеяться вне игры, но на поле мы все абсолютно сконцентрированы".

Шатов в субботу отправился на сборы "Зенита-2" в Турции. Дзюба остался в Санкт-Петербурге и, по информации СМИ, в ближайшее время может перейти в тульский "Арсенал".

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