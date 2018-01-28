Ан, Кулижников и Юсков намерены оспорить неприглашение на Олимпиаду

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские конькобежцы и шорт-трекисты, не получившие приглашение для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, намерены оспорить данное решение Международного олимпийского комитета (МОК) в суде. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Ранее стало известно, что МОК пригласил на Игры-2018 четырех конькобежцев и семерых шорт-трекистов из России. В их число не вошли лидеры команд Павел Кулижников, Денис Юсков и Виктор Ан.

"Спортсмены намерены оспорить свое неприглашение на Олимпиаду. В данный момент адвокаты рассматривают возможность подачи исков", - сказал Кравцов.

МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Для участия в Олимпиаде-2018 зарегистрировано 169 российских спортсменов, они могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля.