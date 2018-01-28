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Фигуристы Столбова и Букин оспорят в суде Швейцарии неприглашение на Олимпиаду

Спорт
28 января, 16:06 UTC+3

В Спортивный арбитражный суд спортсмены обращаться не будут

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Ксения Столбова

Ксения Столбова

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, не получившие от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Игры-2018 в Пхёнчхане, оспорят это решение в гражданском суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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"Адвокаты получили доверенности от Столбовой и Букина. Было принято решение оспаривать недопуск на Олимпийские игры в Пхёнчхане в гражданском суде Швейцарии. В Спортивный арбитражный суд они обращаться не будут", - сказал Горшков.

Ранее стало известно, что МОК не пригласил Столбову и Букина на Олимпийские игры в Южную Корею. Столбова выступает в парном катании с Федором Климовым, спортсмены являются олимпийскими чемпионами Сочи в командном турнире, серебряными призерами Игр-2014 - в индивидуальном. Букин в дуэте с Александрой Степановой является бронзовым призером чемпионата Европы - 2018. Обе пары приняли решение не лететь на предолимпийский сбор команды фигуристов в Японии, они будут готовиться к мартовскому чемпионату мира, который пройдет в Милане.

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