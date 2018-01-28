Варфоломеев: на матче "Русской классики" было хорошо слышно болельщиков "Рубина"

КУРГАН, 28 января. /ТАСС/. Зрители матча "Русской классики" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) создали отличную атмосферу на стадионе, а игроки тюменского "Рубина" отлично слышали своих болельщиков. Об этом журналистам рассказал нападающий "Рубина" Павел Варфоломеев.

В воскресенье "Рубин" обыграл курганский клуб "Зауралье" со счетом 4:0 в матче "Русской классики", который прошел в Кургане.

"Надеюсь, что не заболею после такого матча, но атмосфера была отличная, чувствовалась поддержка болельщиков, своих приехало очень много, было слышно, как они нас поддерживали. Сложно сравнить эту встречу с Матчем звезд КХЛ (Варфоломеев, который выступает в КХЛ за "Югру", принял участие в Матче звезд в этом сезоне - прим. ТАСС). Тот матч был в тепле, а этот на холоде, поэтому я надел две кофты, двое штанов, отдельные перчатки на руки. Так играть, конечно, неудобно, но выбора нет", - сказал Варфоломеев.

22-летний форвард также заявил, что мог бы сыграть за сборную России на Играх-2018. "Буду следить за Олимпиадой, надеюсь, Россия займет первое место. Думаю, что смог бы сыграть за эту команду", - отметил игрок.

Нападающий "Зауралья" Артур Балтанов также отметил необычные условия матча. "Я с детства не играл на открытом льду, условия были необычные, потому что шайба была перемороженная, лед не совсем привычный для нас, и солнце светило в глаза, но соперник справился с этим лучше, а мы, к сожалению, проиграли. Хотелось переломить традицию, когда хозяева не выигрывают в матчах "Русской классики", но не получилось. Жаль, что не смогли порадовать болельщиков, они отлично нас поддерживали, а на стадионе была праздничная атмосфера", - сказал Балтанов.

"Русская классика" - традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Первая подобная встреча состоялась 17 февраля 2012 года на стадионе "Центральный" в Красноярске, где местный "Сокол" уступил ярославскому "Локомотиву" (2:3), на матче был установлен рекорд посещаемости ВХЛ - 16100 зрителей. Игры в таком формате также проходили в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.