Кришито: "Зениту" по силам догнать "Локомотив" в чемпионской гонке РФПЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" ставит цель выиграть все оставшиеся десять матчей в чемпионате России по футболу и опередить лидирующий "Локомотив". Впечатлениями от первой части сезона и ожиданиями от второй с ТАСС поделился капитан сине-бело-голубых, итальянский защитник Доменико Кришито.

После 20 туров "осенней части" чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице с 37 очками, уступая "Локомотиву" 8 очков. Действующий чемпион страны "Спартак" при равенстве очков уступает сине-бело- голубым по дополнительным показателям.

"Нам вполне по силам отвоевать восемь очков и выиграть чемпионат, потому что "Локомотив" далеко не мадридский "Реал", они тоже будут терять очки. Восемь очков - это не то отставание, которое отыграть невозможно. Нам вообще по силам выиграть все десять последующих матчей. Наша задача - набрать тридцать очков", - уверен Кришито.

"Сейчас, безусловно, главным раздражителем является "Локомотив", - отметил собеседник ТАСС. - Было бы просто замечательно к предпоследнему туру подойти на расстояние, допустим, одного очка к "Локомотиву", обыграть их у них дома и выиграть чемпионат".

Спад преодолен

Собеседник ТАСС напомнил, что многие эксперты перед началом сезона были уверены в том, что "Зенит" выиграет чемпионат с большим преимуществом, и удачный старт это доказал - в первых 12 турах команда не потерпела ни одного поражения, одержав 8 побед.

"Но потом результаты были не такими успешными, как в самом начале. Отчасти это произошло по нашей вине, отчасти из-за некоторых отдельно взятых неудачных матчей, в которых нам просто не повезло. Не надо было проигрывать, не надо было играть вничью, не надо было проигрывать некоторым маленьким командам, не очень сильным, не фаворитам чемпионата. Это, конечно, нас очень подкосило, но у нас еще впереди десять матчей", - заявил он.

Перед началом сезона у сине-бело-голубых сменился главный тренер - вместо румына Мирчи Луческу пришел итальянец Роберто Манчини. Клуб провел масштабную трансферную кампанию: пришли аргентинец Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмануэль Маммана, Себастьян Дриусси, россияне Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Далер Кузяев, словенец Миха Мевля. Все они регулярно выступают в основном составе. Однако Кришито уверен, что нестабильная игра команды не связана с изменениями в составе.

"Уже после того, как пришли многие новые игроки, в конце лета у нас был великолепный отрезок, - отметил собеседник ТАСС. - Мы отлично начали, первые десять матчей были замечательными, играли мы очень хорошо. Потом действительно случился небольшой спад в игре, из которого сейчас, на мой взгляд, мы выбрались. Мы докажем это в ближайшее время".

Кришито отметил прогресс в адаптации аргентинских новичков команды. "Они приехали из очень далекой страны и окунулись в совершенно незнакомую культуру, поэтому для них это тоже тяжело - привыкнуть к России и, в частности, к языку. Но мы все стараемся становиться лучше с каждым матчем, с каждым днем. В течение сборов мы хотим улучшить свою игру и взаимопонимание на поле", - сказал он.

О роли денег

Кришито уверен, что и давление со стороны общественности не может служить оправданием неудачного отрезка команды. "На самом деле, давление мы испытываем каждый год, потому что каждый год ставим самые высокие цели. В частности, в этом году мы потратили большое количество денег именно потому, что мы хотим наконец занять первое место, именно с этой целью покупались игроки, которые недавно пришли в команду", - объяснил он.

На покупку новичков сине-бело-голубые потратили в летнее межсезонье 83 млн евро. "Не знаю, самая это важная вещь или не самая, но с деньгами лучше, чем без них. Они очень важны для футбола и для любого футбольного клуба, потому что именно на деньги ты покупаешь хороших игроков, которые хорошо играют в футбол, талантливых и молодых. И уже за счет этих игроков ты выигрываешь матчи", - считает итальянец.

Собеседник ТАСС не согласился с тем, что большие деньги испортили футбол. "Не сказал бы, что бешеные деньги предлагаются неизвестным игрокам: все-таки и Неймар, и Килиан Мбаппе (оба - игроки "Пари Сен-Жермен". - прим. ТАСС) - это фигуры известные, о которых многие слышали. Считаю, что хорошие игроки, действительно талантливые, которые хорошо играют в футбол, заслуживают тех денег, за которые их покупают, поэтому ситуация сейчас такова, что деньги приносят победу", - сказал он.

СМИ регулярно связывают имя Манчини с другими командами, сам специалист заявил в декабре, что мог бы стать новым главным тренером сборной Италии. "Мы относимся к этому совершенно адекватно, потому что это нормально, когда тренер такого уровня хочет когда-нибудь возглавить сборную и говорит об этом, - считает Кришито. - Работа в национальной команде - это очень ответственная должность. Сборной нужны такие профессионалы, так что интерес неудивителен".

"Зенит" возобновит сезон матчами 1/16 финала Лиги Европы с шотландским "Селтиком" - 15 февраля на выезде, 22 февраля дома. В первом после перерыве туре чемпионата России сине-бело-голубые 3 марта примут на своем поле "Амкар".