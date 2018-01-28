Российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате Европы в Латвии

СИГУЛДА /Латвия/, 28 января. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по санному спорту, который завершился в воскресенье в латвийской Сигулде. В активе россиян - три золотых и одна бронзовая награды.

В последних соревнованиях турнира российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов одержала победу в эстафете. Россияне показали результат 2 минуты 13,428 секунды. Вторыми стали немцы (отставание 0,151 секунды), третьими - латвийцы (+0,179).

В личных дисциплинах золото выиграли Иванова и Павличенко, бронзу завоевал Роман Репилов. Второе место заняла команда Германии (1-3-1), третьими стали представители Латвии (0-1-1).

Никогда ранее россиянам не удавалось завоевывать на чемпионатах Европы больше двух золотых наград. На предыдущем ЧЕ, который прошел в январе 2017 года в немецком Кенигзее, россияне были вторыми в медальном зачете. Награды тогда завоевали Павличенко (золото) и Иванова (серебро).

Место проведения чемпионата Европы 2019 года определится на исполкоме Международной федерации санного спорта, который состоится после окончания Олимпийских игр в Южной Корее.