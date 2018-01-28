"Куньлунь" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Барысу"

ТАСС, 28 января. Астанинский "Барыс" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (27-я минута), Дмитрий Шевченко (30), Роман Савченко (52) и Дмитрий Гурков (55). Для "Куньлуня", который провел свой последний матч в нынешнем сезоне, потерпел пятое поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции "Барыс" занимает 10-е место, набрав 74 очка, "Куньлунь" с идет 12-м (61).

В следующем матче "Барыс" 1 марта примет омский "Авангард".