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"Куньлунь" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, проиграв "Барысу"

Спорт
28 января, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Клуб из Астаны добился победы на выезде со счетом 4:0

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ТАСС, 28 января. Астанинский "Барыс" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Найджел Доус (27-я минута), Дмитрий Шевченко (30), Роман Савченко (52) и Дмитрий Гурков (55). Для "Куньлуня", который провел свой последний матч в нынешнем сезоне, потерпел пятое поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции "Барыс" занимает 10-е место, набрав 74 очка, "Куньлунь" с идет 12-м (61).

В следующем матче "Барыс" 1 марта примет омский "Авангард".

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