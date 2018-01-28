"Русская классика" ВХЛ 2018 года собрала на трибунах в Кургане 3,4 тыс. зрителей

КУРГАН, 28 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Шестой в истории матч "Русской классики" Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) собрал на стадионе "Центральный" в Кургане 3,4 тыс. зрителей. Местный клуб "Зауралье" уступил тюменскому "Рубину" со счетом 0:4.
"Русская классика" - традиционный матч регулярного чемпионата ВХЛ на открытом воздухе. Игры в таком формате также проходились в Красноярске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Твери и Москве.
Традиционным сопровождением таких матчей является холодная погода, но в Кургане зрителям с ней повезло: если накануне игры в городе стояла температура минус 18 градусов, то во время матча столбик термометра не опускался ниже минус 15. Жители Кургана привыкли к холодным зимам, поэтому погода не помешала собрать на трибунах стадиона "Центральный" 3400 человек. Болельщики шумно поддерживали хоккеистов: все три периода трибуны скандировали "Шайбу, шайбу" в сопровождении гула от дудок. Большую долю зрителей составили болельщики "Рубина", которые приехали в Курган из Тюмени: чтобы доехать из одного города в другой на автомобиле нужно всего три часа.
Отличные погодные условия отметил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. "Я не пропустил еще ни одного матча "Русской классики", сегодня нам повезло с погодой - отличный легкий морозец, солнце - на свежем воздухе очень хорошо", - сказал прославленный хоккеист.
Такая погода понравилась не всем участникам игры. Нападающий "Рубина" Павел Варфоломеев после игры рассказывал, что специально надел дополнительную пару перчаток, носков, поддел свитер и вторые штаны. Играть в такой экипировке, по словам хоккеиста, неудобно, но выбора у спортсменов нет.
Зрители матча могли утеплиться с помощью специальной сувенирной продукции, подготовленной к матчу. В палатках болельщики могли купить шапки, шарфы и варежки со специальным логотипом "Русской классики", подготовленным конкретно к воскресной игре. Особенность логотипа - присутствие на нем значимых элементов, которые подчеркивают принадлежность к месту проведения мероприятия. Основа рисунка - изображение курганов - элементов герба города и Курганской области, а также стилизованный логотип одного из ведущих предприятий России - "Курганстальмоста".
Символическое вбрасывание произвели президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Сразу после этого артисты местной филармонии исполнили гимн страны.
Хозяева активно начали встречу, но забивали в матче только хоккеисты "Рубина". Счет в большинстве открыл Артем Михеев уже на седьмой минуте. Во втором периоде Варфоломеев, призванный на помощь "Рубину" из клуба Континентальной хоккейной лиге "Югра", удвоил преимущество, а в третьей двадцатиминутке отличились капитан тюменцев Денис Давыдов и Вадим Кравченко. "Русская классика" прошла в шестой раз в истории, и хозяева ни разу не смогли одержать победу.
Третьяк после встречи отметил, что в дальнейшем практика матчей на открытом воздухе будет продолжена.
"Я считаю, что формат ["Русской классики"] хороший, есть уже четыре кандидата, которые хотят получить этот матч в следующем году, приятно, что мы не навязываем эти соревнования на открытых площадках. Это история - мы все вышли от хоккея с мячом, лед, атмосфера, свежий воздух, солнце отличное. Я бы хотел поблагодарить губернатора и организаторов игры за этот праздник, к сожалению, для "Зауралья" он не совсем получился, но там было много больных. Мы и дальше будем продолжать это ["Русскую классику"], ведь это важно для популяризации хоккея", - сказал Третьяк.
"Зауралье" занимает четвертое место в турнирной таблице ВХЛ с 93 очками. "Рубин" идет на 16-й строчке (63).