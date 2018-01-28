Баскетбольный УНИКС обыграл "Парму" в матче Единой лиги ВТБ, одержав пятую победу подряд

ТАСС, 28 января. Казанский УНИКС со счетом 84:70 одержал победу над пермской "Пармой" в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Джеймар Смит, который набрал 17 очков, сделал шесть результативных передач, четыре подбора и два перехвата. Дабл-дабл оформил габонский форвард УНИКСа Стефан Ласме, в активе которого 12 очков и 10 подборов.

УНИКС одержал 11 побед в 12 матчах и занимает второе место в таблице. "Парма", на счету которой четыре победы в 13 играх, расположилась на восьмой позиции.

В следующем матче 4 февраля УНИКС на своей площадке примет "Цмоки-Минск". "Парма" 11 февраля дома сыграет с "Нижним Новгородом".

В другом матче дня краснодарский "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл красноярский "Енисей" со счетом 75:49. Краснодарский клуб одержал 12-ю победу в 13 играх и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.