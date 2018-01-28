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"Милан" обыграл "Лацио" в матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
28 января, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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ТАСС, 28 января. "Милан" одержал победу над "Лацио" со счетом 2:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Патрик Кутроне (15-я минута) и Джакомо Бонавентура (44). У проигравших отличился Адам Марушич (20). "Милан" прервал беспроигрышную серию "Лацио" в чемпионате страны, состоявшую из шести матчей.

В турнирной таблице "Милан" занимает седьмое место, набрав 34 очка, "Лацио" с 46 очками идет третьим.

В следующем туре "Милан" 4 февраля в гостях сыграет с "Удинезе", "Лацио" на следующий день примет "Дженоа".

В другом матче игрового дня "Наполи" обыграл "Болонью" со счетом 3:1 и сохранил лидерство в первенстве по итогам тура. В активе "Наполи" 57 очков, у идущего вторым "Ювентуса" - 56.

Результаты остальных встреч:

  • СПАЛ - "Интер" - 1:1;
  • "Дженоа" - "Удинезе" - 0:1;
  • "Кротоне" - "Кальяри" - 1:1;
  • "Торино" - "Беневенто" - 3:0;
  • "Фиорентина" - "Верона" - 1:4.
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