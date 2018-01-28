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Сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира по хоккею с мячом

Спорт
28 января, 22:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

В финале турнира россияне обыграли команду Швеции со счетом 6:3

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ТАСС, 28 января. Сборная России одержала победу над командой Швеции со счетом 6:3 в финальном матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 19 лет) по хоккею с мячом, который завершился в норвежском Драммене.

В составе российской забитыми мячами отметились Алексей Торгонский (6-я минута), Григорий Федотов (15), Илья Лопатин (32, 58, 61) и Дмитрий Аникин (48). У шведов отличились Виктор Хьельм (46) и Оскар Вест (47, 47).

Ранее в матче за третье место сборная Норвегии оказалась сильнее команды Финляндии - 3:2.

Сборная России в восьмой раз стала победителем турнира, ранее она побеждала на соревнованиях в 1994, 1998, 2004, 2008, 2012, 2014 и 2017 годах. Также пять раз победителем юниорского первенства мира становилась сборная СССР.

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