Руководство ФК "Спарта" разрешило Караваеву вести переговоры о переходе в другой клуб

ТАСС, 28 января. Руководство чешского футбольного клуба "Спарта" разрешило российскому защитнику Вячеславу Караваеву вести переговоры о переходе в другую команду. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что 22-летний футболист не поехал с командой на тренировочный сбор в Испанию. Ранее сообщалось об интересе к Караваеву со стороны московского "Динамо".

Караваев является воспитанником московского ЦСКА, однако не смог закрепиться в основном составе армейцев, приняв участие в двух играх команды в сезоне-2013/14. После годичных аренд в чешские "Дуклу" и "Яблонец" защитник летом 2016 года подписал контракт со "Спартой". В прошлом сезоне россиянин принял участие в 37 встречах пражан, в том числе в девяти в Лиге Европы, и был включен в символическую сборную сезона чемпионата Чехии. В текущем сезоне Караваев провел в составе "Спарты" семь игр во всех соревнованиях.