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Возняцки, Веснина и Касаткина выступят на теннисном турнире в Петербурге

Спорт
29 января, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Турнир пройдет на твердом покрытии "Сибур-Арены" Санкт-Петербурга

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Датская теннисистка Каролин Возняцки

Датская теннисистка Каролин Возняцки

© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 29 января. Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy стартует в понедельник. В числе участниц - победительница Australian Open Каролин Возняцки из Дании, Елена Остапенко из Латвии и российские теннисистки Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Турнир WTA в Санкт-Петербурге в третий раз подряд проходит сразу за первым этапом Большого шлема в австралийском Мельбурне и имеет категорию "премьер", которая в классификации WTA является третьей - после турниров Большого шлема и Итогового турнира года. В число восьми сеянных вошли Возняцки (1-й номер), Остапенко (2), француженки Каролин Гарсия (3) и победительница прошлогоднего турнира Кристина Младенович (4), немка Юлия Гергес (5) и три россиянки - Павлюченкова (6), Веснина (7) и Касаткина (8).

Из-за травмы отказалась от участия в турнире Симона Халеп из Румынии, которая в субботу в финале Australian Open проиграла Возняцки и потеряла первое место в мировом рейтинге.

Возняцки, Остапенко, Гарсия и Младенович в Санкт-Петербурге вступят в борьбу со второго круга. Веснина в стартовом матче встретится с чешкой Петрой Квитовой, Павлюченкова - с соотечественницей Екатериной Макаровой, Касаткина - с одной из прошедших квалификацию теннисисток.

Звонарева получила wild card

В одиночном разряде также выступят получившая wild card (специальное приглашение) от организаторов Вера Звонарева (ее первая соперница - Кики Бертенс из Нидерландов) и Анастасия Потапова, которая сыграет с Татьяной Марией из Германии. Тогда как Елена Рыбакина и Наталия Вихлянцева в понедельник утром проведут решающие матчи квалификации.

В парном разряде турнира сыграют две российские пары - Валерия Погребняк и Елена Рыбакина, а также Полина Монова и Анастасия Потапова. Кроме того, Звонарева выступит в паре с Тимеей Бачински из Швейцарии, Вероника Кудерметова - с Лидией Морозовой из Белоруссии, Алия Кудрявцева - с Катариной Среботник из Словакии, Яна Сизикова - с украинкой Даяной Ястремской, Натела Дзаламидзе - с Ксенией Нолль из Швейцарии.

Турнир пройдет на твердом покрытии "Сибур-Арены" Санкт-Петербурга, общий призовой фонд вновь составит $776 тысяч. Год назад победителем в одиночном разряде стала Младенович, которая в финале обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана, среди пар первенствовали Остапенко и Алиция Росольская из Польши.

Мужской турнир St.Petersburg Open в нынешнем году пройдет 17-23 сентября.

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