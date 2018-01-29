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Гол Месси принес "Барселоне" победу над "Алавесом" в матче чемпионата Испании

Спорт
29 января, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Каталонцы одержали волевую победу со счетом 2:1

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Месси выполняет штрафной удар в ворота "Алавеса"

Месси выполняет штрафной удар в ворота "Алавеса"

© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 29 января. "Барселона" одержала волевую победу со счетом 2:1 над "Алавесом" в домашнем матче 21-го тура Испании по футболу.

Гости открыли счет усилиями Йона Гвидетти на 23-й минуте встречи. Каталонцы отыгрались во втором тайме - сначала ворота "Алавеса" поразил Луис Суарес (72), на 84-й минуте победу хозяевам принес точный удар Лионеля Месси со штрафного.

Аргентинский форвард забил 20-й гол в примере и возглавляет таблицу лучших бомбардиров турнира. На втором месте идет Суарес - 16 мячей.

Каталонцы по прежнему не знают поражений в чемпионате страны в текущем сезоне и лидируют в турнирной таблице. В активе команды 57 очков при 18 победах и трех ничьих. "Алавес" располагается на 17-й строчке с 19 очками.

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