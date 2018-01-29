Накамура в шестом туре шахматного турнира в Гибралтаре впервые не сумел выиграть партию

ТАСС, 29 января. Хикару Накамура из США белыми фигурами сыграл вничью с одним из ближайших преследователей британцем Дэвидом Хауэллом в партии шестого тура шахматного фестиваля в Гибралтаре и сохранил единоличное лидерство в турнирной таблице.

В турнире принимают участие 15 российских шахматистов. В шестом туре победы одержали Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Павел Трегубов, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Анастасия Парамзина; вничью сыграли Михаил Антипов, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Александр Мотылев, Владимир Епишин, Александра Костенюк.

После шести туров на первом месте по-прежнему идет Накамура (5,5 очков). Антипов, в активе которого 5 очков, делит второе-третье место с Хауэллом.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.