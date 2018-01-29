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СМИ: "Спартак" сделал предложение "Андерлехту" о покупке футболиста Ханни

Спорт
29 января, 5:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Стоимость трансфера алжирского полузащитника может составить около €10 млн

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Материал из 1 страницы
Алжирский футболист Софиан Ханни

Алжирский футболист Софиан Ханни

© EPA/PETER POWELL

ТАСС, 29 января. Московский "Спартак" сделал предложение брюссельскому "Андерлехту" о покупке футболиста Софиана Ханни. Об этом сообщает портал французского журнала France football.

По данным издания, сумма трансфера 27-летнего алжирского полузащитника может составить до €10 млн.

В воскресенье Ханни сделал хет-трик в выездном матче со "Стандардом" (3:3). Контракт алжирца с "Андерлехтом" рассчитан до июня 2022 года.

Ханни перешел в бельгийский клуб в 2016 году. С тех пор он провел за "Андерлехт" 86 матчей в разных турнирах, забил 23 мяча и отдал 25 передач. Ранее он играл в бельгийском "Мехелене", турецких "Османлыспоре" и "Кайсери Эрджиесспоре", а также французском "Нанте". За сборную Алжира Ханни провел 10 матчей и забил четыре гола.

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