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Мяус: сборная России добилась заслуженной победы над норвежцами в матче ЧМ по бенди

Спорт
29 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

По словам члена исполкома Федерации хоккея с мячом России, национальная команда сыграла грамотно и уверено

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Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная России по хоккею с мячом заслуженно обыграла команду Норвегии в матче первого тура группового этапа в Хабаровске. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Сергей Мяус.

В понедельник сборная России по хоккею с мячом в Хабаровске обыграла команду Норвегии со счетом 15:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

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"Очень хороший и качественный хоккей в исполнении сборной России. Ребята сыграли уверенно, грамотно и добились заслуженной победы. Главное - продолжать в том же духе", - сказал Мяус.

За 30 минут до начала матча состоялась церемония открытия. Надо льдом высветились линии, складывающиеся в узнаваемые силуэты - изображения достопримечательностей Хабаровского края, а после каждый из присутствующих почти 10 тыс. болельщиков зажег в полной темноте по команде ведущих жезл, и вся арена засветилась разноцветными огнями.

"Прекрасная церемония открытия, очень понравилась идея с лазерным шоу и световым перфомансом, в котором приняли участие болельщики. Здорово, что такие мероприятия проходят именно в России. Изюминкой мероприятия стало приглашение первых чемпионов мира по хоккею с мячом. На лед вышли Николай Дураков и Михаил Осинцев, они открыли чемпионат мира вместе с президентом международной федерации, губернатором и также, как и все болельщики, стали душой мероприятия", - сказал Мяус.

В матче второго тура группового этапа сборная России сыграет с командой Финляндии 30 января. Чемпионат мира пройдет до 4 февраля.

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