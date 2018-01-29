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"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Олимпиады-2018

Спорт
29 января, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

На Играх в Пхёнчхане выступят 169 российских спортсменов

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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 29 января. Телеканал "Матч ТВ" проведет трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки в своем Twitter.

"Матч ТВ" покажет открытие Олимпиады. Следите за программой передач. Надо поддержать российских спортсменов, которые едут отстаивать честь страны в условиях невероятного психологического давления", - написала Канделаки.

Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля. Российские спортсмены, которые из-за отстранения Олимпийского комитета России будут выступать на Играх под олимпийским флагом, примут участие в параде атлетов. На Олимпиаде выступят 169 российских спортсменов.

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Олимпиада-2018 Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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