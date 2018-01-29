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Тренер: сборная России по хоккею с мячом выполнила задачу на матч против норвежцев

Спорт
29 января, 16:05 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 29, января. /ТАСС

Михаил Юрьев считает, что команда могла бы поактивнее действовать в атаке

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ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с мячом, обыграв команду Норвегии в стартовом матче чемпионата мира, выполнила свою задачу на игру. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер хозяев турнира Михаил Юрьев.

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Сборная России обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею с мячом

В понедельник сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 15:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Хабаровске.

"Сборная Норвегии стала значительно сильнее по сравнению с прошлым годом. Рады победе, но на мой взгляд атакующие действия хоккеистов сборной России могли бы быть более активными и проходить в другом ключе. В любом случае ребята справились со своей задачей на игру и добились положительного результата", - сказал Юрьев.

В свою очередь главный тренер команды Норвегии Игорь Фрахт отметил, что его подопечным не хватило физических кондиций в матче против сборной России. "Ни для никого не секрет, что сборная России превосходила нас в опыте и классе, немного перегорели в начале первого тайма. Единственное, что я могу сказать так это то, что счет мог бы быть не столь разгромным. Думаю, что нам сегодня не хватило физических кондиций", - отметил тренер.

В другом матче группы А сборная Швеции победила команду Финляндии (9:1). В следующем матче российская команда сыграет со сборной Финляндии 30 января, норвежцы в этот же день встретятся с шведами.

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