Тренер: сборная России по хоккею с мячом выполнила задачу на матч против норвежцев

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею с мячом, обыграв команду Норвегии в стартовом матче чемпионата мира, выполнила свою задачу на игру. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер хозяев турнира Михаил Юрьев.

В понедельник сборная России обыграла команду Норвегии со счетом 15:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Хабаровске.

"Сборная Норвегии стала значительно сильнее по сравнению с прошлым годом. Рады победе, но на мой взгляд атакующие действия хоккеистов сборной России могли бы быть более активными и проходить в другом ключе. В любом случае ребята справились со своей задачей на игру и добились положительного результата", - сказал Юрьев.

В свою очередь главный тренер команды Норвегии Игорь Фрахт отметил, что его подопечным не хватило физических кондиций в матче против сборной России. "Ни для никого не секрет, что сборная России превосходила нас в опыте и классе, немного перегорели в начале первого тайма. Единственное, что я могу сказать так это то, что счет мог бы быть не столь разгромным. Думаю, что нам сегодня не хватило физических кондиций", - отметил тренер.

В другом матче группы А сборная Швеции победила команду Финляндии (9:1). В следующем матче российская команда сыграет со сборной Финляндии 30 января, норвежцы в этот же день встретятся с шведами.