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Матч сборной Венгрии с командой Германии на ЧМ по бенди перенесен на 1 февраля

Спорт
29 января, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Причиной переноса стало позднее прибытие нескольких игроков сборной Венгрии

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ТАСС, 29 января. Матч сборной Венгрии с командой Германии на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске, перенесен. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

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Матч второго тура группового этапа, который должен был состояться 30 января, перенесен на 1 февраля. Причиной переноса стало позднее прибытие нескольких игроков сборной Венгрии. У четырех хоккеистов венгерской команды, которые были дозаявлены на турнир, возникли задержки с оформлением российской визы. Они прибудут в Хабаровск 31 января.

"Тренерский штаб сборной Германии пошел нам навстречу, согласившись перенести матч, - сказал тренер сборной Венгрии Надь Габор. - Они тоже заинтересованы в том, чтобы сыграть с полноценной сборной Венгрии, а не с ее частью, как получилось в прошедшем матче с командой Казахстана".

Сборные Венгрии и Германии выступают в группе B с командами Казахстана и США. В первом матче венгры проиграли в понедельник команде Казахстана со счетом 0:29.

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