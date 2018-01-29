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Баскетболист ЦСКА де Коло признан самым ценным игроком января в Евролиге

Спорт
29 января, 16:21 дата обновления: 29 января, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

В пяти матчах француз в среднем набирал по 18,4 очка, делал по три подбора, четыре передачи и 1,4 перехвата

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Нандо де Коло

Нандо де Коло

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 января. Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком января в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пяти матчах француз в среднем набирал по 18,4 очка, делал по три подбора, четыре передачи и 1,4 перехвата. Процент попаданий трехочковых бросков у де Коло составил 61,1. Он реализовал 17 из 37 двухочковых бросков (45,9%) и все 25 штрафных.

Де Коло третий раз в карьере признан игроком месяца в Евролиге. До французского защитника такого результата удавалось достичь только троим игрокам: Хуану-Карлосу Наварро, Анте Томичу и Вассилису Спанулису. Де Коло получит награду на ближайшем домашнем матче ЦСКА в Евролиге: 1 февраля перед встречей с мадридским "Реалом". Московский клуб лидирует в Евролиге, выиграв 16 матчей из 20.

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