Bonhams выставит на торги гоночный болид Айртона Сенны

ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лондонский аукционный дом Bonhams ("Бонэмс") выставит на торги гоночный автомобиль McLaren-Ford MP4/8 трехкратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" бразильца Айртона Сенны, на которым он в 1993 году выиграл Гран-при Монако. Об этом ТАСС сообщил представитель торгового дома.

"Айртон Сенна был одним из самых харизматичных гонщиков современности, а MP4/8 был болидом, благодаря которому его команда "Макларен" превзошла "Феррари", наиболее титулованную в истории "Формулы-1". Для нас честь представить одну из самых значимых машин за всю историю существования автогонок", - сказал представитель "Бонэмс" Марк Осборн.

По данным газеты Daily Telegraph, болид, как ожидается, будет продан в мае за $6,3 млн. При этом одним из потенциальных покупателей может оказаться британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, для которого Сенна был кумиром.

Сенна запомнился любителям автоспорта своей агрессивной манерой пилотирования и непоколебимым стремлением к победе. Пилот погиб 1 мая 1994 года во время Гран-при Сан-Марино. Болид Сенны сорвался с трассы в повороте "Тамбурелло" и на скорости более 200 км/ч ударился в бетонную стену. Пилот получил серьезную травму головного мозга и впоследствии скончался в больнице.

По итогам проведенного в 2009 году британским журналом Autosport голосования среди пилотов "Формулы-1", Сенна был назван величайшим пилотом "королевских гонок".