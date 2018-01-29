Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bonhams выставит на торги гоночный болид Айртона Сенны

Спорт
29 января, 16:39 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Одним из потенциальных покупателей может оказаться Льюис Хэмилтон, для которого бразилец был кумиром

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 29 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лондонский аукционный дом Bonhams ("Бонэмс") выставит на торги гоночный автомобиль McLaren-Ford MP4/8 трехкратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" бразильца Айртона Сенны, на которым он в 1993 году выиграл Гран-при Монако. Об этом ТАСС сообщил представитель торгового дома.

"Айртон Сенна был одним из самых харизматичных гонщиков современности, а MP4/8 был болидом, благодаря которому его команда "Макларен" превзошла "Феррари", наиболее титулованную в истории "Формулы-1". Для нас честь представить одну из самых значимых машин за всю историю существования автогонок", - сказал представитель "Бонэмс" Марк Осборн.

По данным газеты Daily Telegraph, болид, как ожидается, будет продан в мае за $6,3 млн. При этом одним из потенциальных покупателей может оказаться британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон, для которого Сенна был кумиром.

Сенна запомнился любителям автоспорта своей агрессивной манерой пилотирования и непоколебимым стремлением к победе. Пилот погиб 1 мая 1994 года во время Гран-при Сан-Марино. Болид Сенны сорвался с трассы в повороте "Тамбурелло" и на скорости более 200 км/ч ударился в бетонную стену. Пилот получил серьезную травму головного мозга и впоследствии скончался в больнице.

По итогам проведенного в 2009 году британским журналом Autosport голосования среди пилотов "Формулы-1", Сенна был назван величайшим пилотом "королевских гонок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России в 2017 году зафиксирована минимальная рождаемость за 10 лет
2
На Малышевском месторождении в Свердловской области нашли цельный изумруд весом 1,6 кг
3
Полиция нашла школьниц, осквернивших Вечный огонь в Краснодарском крае
4
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
5
Путин призвал бороться с попытками "оседлать идею мирового господства"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
ПФР: стоимость набора соцуслуг для льготников проиндексируют на 2,5% в феврале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама