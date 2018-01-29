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Порядка 190 млн рублей направят в Кабардино-Балкарии на развитие спорта в 2018 году

Спорт
29 января, 16:59 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 29, января. /ТАСС

Деньги будут направлены на завершение строительства спортивного комплекса в Нальчике, детских спортивных школ и физкультурно-оздоровительных объектов в районах региона

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НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят около 190 млн рублей на развитие физической культуры и спорта в 2018 году, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства субъекта.

"В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" Кабардино-Балкарии в 2018 году выделено порядка 190 миллионов рублей. Соответствующее соглашение подписано между правительством республики и Минспорта РФ", - говорится в сообщении.

Средства пойдут на завершение строительства спортивного комплекса в Нальчике, детских спортивных школ и физкультурно-оздоровительных объектов в районах республики.

По данным Минспорта, за последние годы в КБР было построено и реконструировано 10 спортивных сооружений, а также девять полей с искусственным покрытием. Наиболее крупные из них - Универсальный спортивный комплекс и детский стадион в Нальчике, построено и реконструировано 10 многофункциональных залов, устроено 120 спортивных площадок с уличными тренажерами, 31 мини-футбольное поле с искусственным покрытием, а также скейт-парк на Площади согласия в Нальчике.

Однако, по оценке Минспорта региона, потребность в спортивных сооружениях закрыта на 34%. В республике 32% населения активно занимаются физкультурой и спортом. Детско-юношеские спортивные школы посещают около 30 тыс. жителей республики в возрасте до 18 лет. Базовыми видами спорта в регионе считаются греко-римская и вольная борьба, дзюдо, бокс, легкая атлетика, рукопашный бой и футбол.

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