Тренер Мишин ожидает от российских фигуристок золота и серебра на Олимпиаде-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Алексей Мишин полагает, что российские фигуристки имеют шансы завоевать золотую и серебряную медали на предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане. Таким мнением он поделился в понедельник в петербургском пресс-центре ТАСС.

На Олимпиаде выступят российские фигуристы Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев, Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (спортивные пары), Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (танцы на льду).

"Вкратце о наших шансах: женщины [в одиночном фигурном катании] - надо два места взять, включая золото. Думаю, что золото и серебро будет. В парном катании у нас шансы от золотой до бронзовой [медалей]", - высказал предположение Мишин.

Для мужчин-одиночников хорошим результатом будет попадание на пьедестал почета, считает заслуженный тренер России. "Мужчинам сложно будет бороться за медаль, хотя Коляда результаты близкие к этому уже показывал. Я расцениваю шансы на попадание наших мальчиков на пьедестал возможными, но золотая медаль мне представляется в тумане", - поделился своим мнением Мишин.

При этом, уверен тренер, танцевальные пары покажут результат по крайней мере на два места ниже, чем на чемпионате Европы.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.