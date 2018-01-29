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Тренер Мишин ожидает от российских фигуристок золота и серебра на Олимпиаде-2018

Спорт
29 января, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, января. /ТАСС

По мнению специалиста, россияне также имеют шансы на медали в парном и мужском одиночном катании

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Заслуженный тренер России Алексей Мишин

© Валерий Шарифулин/ТАСC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Алексей Мишин полагает, что российские фигуристки имеют шансы завоевать золотую и серебряную медали на предстоящей Олимпиаде в Пхёнчхане. Таким мнением он поделился в понедельник в петербургском пресс-центре ТАСС.

На Олимпиаде выступят российские фигуристы Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова (женское одиночное катание), Дмитрий Алиев, Михаил Коляда (мужское одиночное катание), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Наталья Забияко / Александр Энберт, Кристина Астахова / Алексей Рогонов (спортивные пары), Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (танцы на льду).

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"Вкратце о наших шансах: женщины [в одиночном фигурном катании] - надо два места взять, включая золото. Думаю, что золото и серебро будет. В парном катании у нас шансы от золотой до бронзовой [медалей]", - высказал предположение Мишин.

Для мужчин-одиночников хорошим результатом будет попадание на пьедестал почета, считает заслуженный тренер России. "Мужчинам сложно будет бороться за медаль, хотя Коляда результаты близкие к этому уже показывал. Я расцениваю шансы на попадание наших мальчиков на пьедестал возможными, но золотая медаль мне представляется в тумане", - поделился своим мнением Мишин.

При этом, уверен тренер, танцевальные пары покажут результат по крайней мере на два места ниже, чем на чемпионате Европы.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.

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